El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó por unanimidad la condena contra Adán Godoy, hijo de la docente asesinada en la localidad de Esquina. El hombre recibió una sentencia por el abuso sexual de dos de sus hijastras, quienes tenían aproximadamente 8 y 9 años cuando ocurrieron los hechos.

La justicia desestimó el recurso de casación que había presentado la defensa de Edán Godoy y dejó firme la condena dictada en julio de 2025 por el Tribunal de Juicio de Goya. La decisión se tomó el 20 de noviembre de 2026 y contó con la firma de los cinco miembros del máximo tribunal provincial.

Los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín coincidieron en rechazar los cuestionamientos de la defensa y mantener vigente la sentencia condenatoria. Los hechos por los que Godoy fue juzgado también tuvieron lugar en Esquina, la localidad donde desapareció Nancy.

Durante el juicio oral se estableció que los abusos habían comenzado cuando las hijas de quien entonces era pareja del condenado tenían alrededor de 8 y 9 años. Por esos hechos, Godoy fue declarado penalmente responsable por abuso sexual simple, en la modalidad de delito continuado, y abuso sexual con acceso carnal.

Las dos figuras fueron consideradas doblemente agravadas por la situación de guarda y la convivencia preexistente, y encuadradas en concurso real. Tras conocerse el fallo, la defensa recurrió a la casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes con el objetivo de revertir la condena.

Al analizar el planteo, los integrantes del tribunal consideraron que la sentencia estaba respaldada por las pruebas incorporadas durante la investigación. En particular, remarcaron que los elementos reunidos en el expediente daban sustento a los testimonios de las víctimas.

Con esa evaluación, los cinco magistrados resolvieron rechazar de manera unánime el recurso de la defensa. De esta forma, confirmaron la condena de 14 años de prisión que había impuesto el Tribunal de Juicio de Goya.