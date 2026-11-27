Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y con autorización judicial, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó este viernes un allanamiento en avenida Uruguay al 500 del que participaron profesionales del Departamento de Informática Forense del CIF.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital, documentación vinculada con las operaciones financieras, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, y dadas las características de la operatoria investigada, Salinas Odorisio requirió la intervención de personal especializado del Departamento de Informática Forense del CIF para la obtención y preservación de evidencia digital durante el procedimiento, garantizando su integridad y cadena de custodia.

La intervención de personal especializado en informática forense permite recuperar información de dispositivos que se encuentren activos al momento del allanamiento, preservar datos de sesiones abiertas en aplicaciones financieras y evitar la pérdida o alteración de evidencia digital, garantizando su integridad y cadena de custodia.

La intervención del Ministerio Público Fiscal se inició en 2025, a partir de una denuncia a la que se sumaron otras seis durante 2026 por hechos que habrían ocurrido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025. De acuerdo a lo denunciado, un hombre habría captado inversores bajo la promesa de obtener rendimientos de entre el 8% y el 30% mensual. Para realizar las operaciones, solicitaba a los inversores los usuarios y contraseñas de sus cuentas bancarias y bursátiles, a las que accedía para operar directamente con sus fondos mediante la compra y venta de acciones, bonos y otros títulos valores.

En el marco de la investigación, el análisis de los registros de conexiones, la geolocalización de dispositivos y el entrecruzamiento de información bancaria permitieron vincular al investigado con los accesos a las cuentas de los denunciantes e identificar transferencias de dinero hacia sus propias cuentas.

Por otra parte, a través de un informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Fiscalía pudo establecer que el hombre obtuvo su matrícula como agente productor recién en abril de 2026, con posterioridad a los hechos investigados. La matrícula lo habilita exclusivamente para realizar tareas de promoción y asesoramiento, pero no para recibir, administrar, custodiar ni manejar fondos de terceros.

Dado que las operaciones investigadas se realizaban a través de plataformas digitales, Salinas Odorisio solicitó autorización judicial para efectuar un allanamiento informático que permitiera acceder, obtener y preservar evidencia digital en el lugar del procedimiento.