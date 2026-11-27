El auxiliar fiscal Alejandro Campoccia, por expresa disposición del fiscal penal 4 del distrito Centro, Facundo Ruiz de los Llanos, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se arribó a un acuerdo de juicio abreviado pleno con la defensa técnica de una mujer acusada de sustraer joyas y relojes de una vivienda del barrio privado La Lucinda, en la ciudad de Salta.

En el marco del acuerdo, homologado por el juez Pipino, la mujer fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de hurto calificado por el uso de llave verdadera y al cumplimiento de reglas de conducta.

La investigación se inició el jueves 19 de noviembre, cuando la Fiscalía Penal 4 recibió una denuncia por la desaparición de joyas y relojes guardados en el vestidor de una vivienda, valuados en un total de 16.560 dólares.

La damnificada manifestó que había advertido faltantes durante las semanas anteriores y señaló como sospechosa a una mujer que realizaba tareas domésticas en su domicilio desde agosto y tenía acceso habitual a los ambientes donde se encontraban sus pertenencias.

Las diligencias impulsadas por la Fiscalía, con la intervención de personal de la División Investigaciones Este, a cargo del comisario Sergio Fernando Vera y del subcomisario Cristian Vicente Daniel Cisnero, permitieron concretar un allanamiento urgente en una vivienda de barrio Santa Ana II y recuperar gran parte de los bienes en menos de cuatro horas desde la recepción de la denuncia.

El auxiliar fiscal Campoccia destacó el desempeño del personal policial durante la investigación, que permitió recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, a excepción de un reloj, y arribar a una resolución de la causa en poco más de una semana.