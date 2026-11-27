Los cambios de temperatura, los vientos y la presencia de polen y otras partículas ambientales pueden favorecer estas afecciones.

La alergia suele causar estornudos, picazón, congestión y lagrimeo; la gripe puede provocar fiebre, dolores musculares y decaimiento.

La cartera sanitaria recordó que la vacuna antigripal es gratuita y está disponible en hospitales y centros de salud para los grupos priorizados.

También aconsejó lavarse las manos, ventilar los ambientes y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Ante síntomas, se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas y seguir las indicaciones médicas.



