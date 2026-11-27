Salud recomienda evitar la automedicación ante síntomas gripales y alérgicos
Por el aumento de consultas sobre síntomas respiratorios, el Ministerio de Salud recomendó evitar la automedicación y consultar a un profesional.
Salta Hoy
27 / 11 / 2026
Los cambios de temperatura, los vientos y la presencia de polen y otras partículas ambientales pueden favorecer estas afecciones.
La alergia suele causar estornudos, picazón, congestión y lagrimeo; la gripe puede provocar fiebre, dolores musculares y decaimiento.
La cartera sanitaria recordó que la vacuna antigripal es gratuita y está disponible en hospitales y centros de salud para los grupos priorizados.
También aconsejó lavarse las manos, ventilar los ambientes y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Ante síntomas, se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas y seguir las indicaciones médicas.