La recuperación del ramal C-15 del Ferrocarril Belgrano Cargas sumó un avance en materia de financiamiento. El gobernador Gustavo Sáenz informó que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla una autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta 90 millones de dólares, destinados específicamente a las obras de remodelación de ese trazado ferroviario en Salta.

La incorporación de esta previsión permite conocer cuál sería el mecanismo para obtener los recursos que necesita el proyecto. Hasta ahora, el Gobierno nacional había manifestado su compromiso de avanzar con la recuperación del ramal, pero no se había detallado cómo se financiaría la intervención.

El anuncio se suma a lo anticipado días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había señalado que Nación se haría cargo de los estudios técnicos y de la inversión necesaria para recuperar el C-15.

Qué establece el artículo 31 del Presupuesto

La autorización quedó incluida en el artículo 31 del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional, correspondiente a la Orden del Día N.º 661.

El texto habilita al organismo encargado de coordinar los sistemas de administración financiera a realizar operaciones de crédito público por un monto de hasta US$90 millones, que deberán destinarse al financiamiento de la remodelación del ramal C-15 en territorio salteño.

Sin embargo, la inclusión de esta partida no significa que el préstamo ya esté contratado ni que el dinero se encuentre disponible. Primero, el proyecto de Presupuesto deberá ser aprobado por el Senado y, posteriormente, deberán concretarse las operaciones financieras correspondientes.

Además, la norma establece que el uso de esta autorización deberá ser informado cada tres meses y de manera detallada a ambas cámaras del Congreso.

El convenio que se firmará con Nación y las empresas mineras

La novedad sobre el financiamiento se conoce antes de la firma del convenio prevista para este lunes 30 de noviembre, que reunirá a los gobiernos nacional y provincial y a los actores involucrados en la recuperación ferroviaria.

El acuerdo establecerá responsabilidades diferenciadas para los ramales C-14 y C-15. En el primero, las empresas mineras Rio Tinto, POSCO y First Quantum Minerals tendrán a su cargo el financiamiento y la ejecución de las intervenciones previstas.

En cambio, para el C-15, el Gobierno nacional asumirá los estudios técnicos y la inversión necesaria para su recuperación, con el mecanismo de financiamiento contemplado en el Presupuesto.

La importancia estratégica del ramal C-15

El trazado ferroviario conecta el norte de Salta con Bolivia y constituye una infraestructura clave para el transporte de la producción regional y el desarrollo de la actividad minera.

Su puesta en funcionamiento permitiría recuperar la circulación de trenes, reducir los costos logísticos y fortalecer la conexión comercial con el país vecino.

Aunque todavía quedan instancias legislativas y financieras por resolver, la incorporación de una autorización crediticia específica por hasta 90 millones de dólares representa un paso concreto para avanzar con la recuperación del ramal, luego del compromiso anunciado por el Gobierno nacional.