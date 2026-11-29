Los siniestros viales continúan dejando un saldo preocupante en Salta. En lo que va de noviembre se contabilizaron siete víctimas fatales, cinco menos que las 12 registradas durante el mismo mes de 2025. Sin embargo, el balance general muestra una tendencia que genera alarma: entre enero y noviembre de 2026 murieron 119 personas en accidentes de tránsito, frente a las 117 del mismo período del año pasado, según las estadísticas de la Policía.

Durante los últimos días, distintos episodios ocurridos en rutas nacionales, provinciales y sectores urbanos de la provincia volvieron a poner en evidencia la gravedad de la problemática. Hubo vuelcos, colisiones entre automóviles y vehículos de gran porte y accidentes que involucraron a motociclistas.

Mayo fue el mes con más víctimas fatales

El registro mensual de 2026 muestra que mayo concentró la mayor cantidad de fallecimientos, con 17 víctimas. Le siguieron junio y octubre, con 16 cada uno, mientras que enero cerró con 15.

En abril se contabilizaron 12 muertes y en julio, 11. Por su parte, agosto y septiembre fueron los meses con menos víctimas fatales, con cinco casos cada uno.

Aunque noviembre presenta una cifra inferior a la del año pasado, el acumulado anual ya registra dos fallecidos más que en 2025.

Los últimos siniestros que dejaron víctimas fatales

Uno de los hechos más recientes ocurrió el lunes 23, cerca de la 1 de la madrugada, sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 168, en inmediaciones del barrio San Isidro de Cerrillos.

Un hombre de 35 años murió luego de perder el control del Renault 19 bordó que conducía en sentido norte-sur. El vehículo terminó volcado sobre la banquina. En el automóvil también viajaba un hombre de 33 años, que sufrió heridas y permanecía estable.

Un día antes, el domingo 22 alrededor de las 2, se produjo otro siniestro fatal sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1.132, cerca del Parque Industrial de General Güemes.

Dos adolescentes de 16 años circulaban en una motocicleta cuando chocaron contra un minibús. Ambos fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos, pero el joven que viajaba como acompañante murió a causa de las lesiones. El conductor sufrió politraumatismos y recibió el alta médica.

Una niña de 11 años murió en avenida Paraguay

El viernes 20 de noviembre, alrededor de las 11, una motocicleta en la que viajaban una mujer de 40 años y su hija de 11 colisionó con un camión de transporte de bebidas sobre la colectora de avenida Paraguay, frente a la Sociedad Rural Salteña, en la ciudad de Salta.

Según la información policial preliminar, ambos vehículos circulaban en sentido norte-sur. El camión realizaba una maniobra en la rotonda para ingresar a la avenida cuando se produjo el impacto.

La niña murió como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que su madre resultó herida y fue trasladada al hospital San Bernardo.

Otros accidentes fatales en rutas salteñas

La lista de siniestros de noviembre también incluye otros dos episodios graves en el interior provincial.

El 8 de noviembre, cerca de la 1.30, un joven de 22 años murió tras un choque entre la motocicleta Brava de 110 cc en la que circulaba y una Renault Duster Oroch con remolque. El accidente ocurrió sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del kilómetro 1473, en la zona de El Naranjo, entre Metán y Río Piedras.

El motociclista circulaba en sentido sur-norte y, según las pericias, presentaba una graduación alcohólica de 0,65 gramos por litro de sangre. Su acompañante, un joven de 19 años, fue encontrado varias horas después en estado de shock y trasladado al Hospital del Carmen.

Dos días antes, el 6 de noviembre, una mujer de 48 años murió en una colisión entre un Fiat Cronos y una Toyota Hilux sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 66, en inmediaciones de El Ceibalito, jurisdicción de Las Lajitas.

La víctima viajaba como acompañante en el automóvil junto a otras dos personas, que sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al hospital local.

Fuente: El Tribuno - Marianela Pereyra