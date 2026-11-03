B° 6 de Septiembre: 4 policías detenidos tras la muerte a tiros de un hombre de 36 años

Un hombre de 36 años murió tras recibir disparos de arma de fuego durante esta madrugada en el barrio 6 de Septiembre, zona este de la ciudad de Salta.

Un familiar indicó que había salido de su casa y se encontraba en el exterior cuando llegó un patrullero de la Policía de Salta.

La familia sostiene que los disparos habrían sido efectuados por efectivos de seguridad, mientras el hombre intentaba escapar del procedimiento y denunciaron falta de auxilio.

Por el hecho, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ordenó la detención de cuatro policías y la realización de la autopsia.

Mientras la familia sostiene que la víctima se asustó y comenzó a correr al ver a los efectivos, se conoció la versión oficial de la policía provincial en una conferencia de prensa.

En la Central de Policía, el comisario general Guido Burgos confirmó la detención de cuatro efectivos.

El funcionario explicó que los policías realizaban tareas de patrullaje habituales en una zona conflictiva, aunque evitó precisar detalles sobre el inicio del hecho y las heridas de la víctima.

El análisis de los GPS, registros del 911 y la autopsia serán claves para esclarecer lo sucedido.