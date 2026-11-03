Dos motocicletas chocaron esta mañana en Jujuy y Coronel Vidt
Personal policial y médico en dos ambulancias trabajaron en el lugar hasta cerca de las 9:00 para asistir a los dos motociclistas involucrados.
Salta Hoy
03 / 11 / 2026
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Los conductores fueron derivados al Hospital San Bernardo, con un primer diagnóstico de politraumatismos varios.
El incidente provocó que la calle Jujuy se redujera a media calzada y como consecuencia trajo un importante congestionamiento en hora pico a menos de una cuadra del CCM.