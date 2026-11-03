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Habilitación del padrón provisorio y reclamos en Salta

El secretario electoral del Distrito Salta de la Cámara Nacional Electoral, Juan Pablo Acosta Sabatini, informó sobre la habilitación del padrón provisorio para las elecciones presidenciales de 2027 y detalló el procedimiento para realizar las rectificaciones.

Salta Hoy

03 / 11 / 2026

 

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El funcionario indicó que el padrón se encuentra disponible para su consulta en la web oficial (padron.gob.ar) desde el 1 de noviembre hasta el 30 del corriente mes.

Asimismo, explicó que aquellos ciudadanos que detecten errores en sus datos -como el domicilio, el nombre o la asignación de distrito- pueden realizar sus reclamos de forma online en la misma plataforma para asegurar su correcta incorporación de cara a los próximos comicios.

En referencia a los antecedentes en la provincia, Acosta Sabatini recordó que durante un operativo de actualización en Aguas Blancas se debió excluir provisoriamente a 2.150 electores sobre un total de 5.776 debido a irregularidades en los domicilios registrados, logrando posteriormente reincorporar a quienes regularizaron su situación.

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