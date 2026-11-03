Habilitación del padrón provisorio y reclamos en Salta

El funcionario indicó que el padrón se encuentra disponible para su consulta en la web oficial (padron.gob.ar) desde el 1 de noviembre hasta el 30 del corriente mes.

Asimismo, explicó que aquellos ciudadanos que detecten errores en sus datos -como el domicilio, el nombre o la asignación de distrito- pueden realizar sus reclamos de forma online en la misma plataforma para asegurar su correcta incorporación de cara a los próximos comicios.

En referencia a los antecedentes en la provincia, Acosta Sabatini recordó que durante un operativo de actualización en Aguas Blancas se debió excluir provisoriamente a 2.150 electores sobre un total de 5.776 debido a irregularidades en los domicilios registrados, logrando posteriormente reincorporar a quienes regularizaron su situación.