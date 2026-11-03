Reabre hoy el natatorio Juan Domingo Perón tras las obras de puesta en valor
El complejo está ubicado en Ayacucho 76, frente a la Plaza Alvarado y volverá a recibir a los vecinos en sus horarios habituales.
Salta Hoy
03 / 11 / 2026
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Los trabajos incluyeron mejoras en la pileta, pintura general, reparación de vestuarios y mantenimiento de los sistemas de filtración.
Las clases y actividades acuáticas se realizarán de 8 a 20, y el natatorio abrirá un sábado de por medio.
También continuará funcionando el gimnasio y se sumarán clases de tango los viernes, de 18.30 a 20.
La Municipalidad de Salta invitó a la comunidad a volver a disfrutar de este espacio deportivo y recreativo.