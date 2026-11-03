Reabre hoy el natatorio Juan Domingo Perón tras las obras de puesta en valor

Los trabajos incluyeron mejoras en la pileta, pintura general, reparación de vestuarios y mantenimiento de los sistemas de filtración.

Las clases y actividades acuáticas se realizarán de 8 a 20, y el natatorio abrirá un sábado de por medio.

También continuará funcionando el gimnasio y se sumarán clases de tango los viernes, de 18.30 a 20.

La Municipalidad de Salta invitó a la comunidad a volver a disfrutar de este espacio deportivo y recreativo.