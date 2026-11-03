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Frontera con Bolivia: La justicia federal excluyó a 2 mil personas del padrón electoral

Había el doble de empadronados que de habitantes. Durante un operativo de actualización en Aguas Blancas se debió excluir provisoriamente a 2.150 electores sobre un total de 5.776 debido a irregularidades en los domicilios registrados.

Salta Hoy

03 / 11 / 2026

 

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Asi lo confirmó por Radio Salta, el secretario electoral del Distrito Salta de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Juan Pablo Acosta Sabatini.

El Juzgado Federal con competencia electoral, bajo las disposiciones del Dr. Julio Leonardo Bavio, tomó medidas en Aguas Blancas debido a irregularidades detectadas en el padrón electoral.

Según detalló, el número de personas empadronadas duplicaba la cifra de habitantes arrojada por el censo.

Tras constatar los domicilios, se identificaron irregularidades como manzanas con excesiva cantidad de residentes registrados o terrenos baldíos con personas inscriptas.

Ante esto, se decidió suspender provisoriamente del padrón a quienes figuraban en calles sin nombre ni numeración y no pudieron ser localizados.

Aunque se facilitaron vías de contacto, como correo electrónico, para regularizar la situación, varias personas no presentaron la constancia correspondiente, por lo que continúan inhabilitadas en el registro.   

 

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