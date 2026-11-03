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14° Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario en Salta

La Escribana Soledad Martínez anunció por Radio Salta la realización de la décima cuarta jornada de asesoramiento notarial comunitario de carácter federal, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre en la capital e interior de la provincia.

Salta Hoy

03 / 11 / 2026

 

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Durante la entrevista, Martínez detalló que la atención se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en diversos puntos estratégicos del territorio provincial, incluyendo la capital, San Antonio de los Cobres, Cachi, Cerrillos, La Caldera, La Candelaria y Orán.

A diferencia de las jornadas mensuales que habitualmente organiza el Colegio de Escribanos en la ciudad de Salta, esta iniciativa federal se realiza de manera simultánea en todo el país con el fin de acercar el servicio a la comunidad.

La Escribana recordó que la atención es presencial y gratuita, recomendando a los vecinos concurrir con la documentación respaldatoria correspondiente para evacuar consultas sobre trámites de automotor, compraventa de inmuebles, donaciones, reservas de usufructo, contratos de locación y testamentos. 

"En algunos lugares habrá de 5 a 30 escribanos, dependiendo de la cantidad de profesionales que se ofrezcan para la labor" indicó Martinez. 

Para conocer los detalles de las ubicaciones específicas en el interior, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales del Colegio de Escribanos de Salta.

 

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