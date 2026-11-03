Ya no alcanza ni para pagar el cementerio

El director del cementerio San Antonio de Padua, Luis López, informó sobre la emisión de miles de notificaciones a contribuyentes con pagos pendientes en los cementerios municipales.

El funcionario detalló que durante 2026 se han cursado alrededor de 8.000 notificaciones en el cementerio de Padua, registrando una cifra superior en el caso de la Santa Cruz.

Asimismo, explicó que la normativa establece un plazo máximo de dos años de morosidad en el pago de tasas de mantenimiento y permisos de uso de nichos para avanzar con los procedimientos de desocupación y traslado de restos a depósitos o fosas comunes.

López indicó que mensualmente se desocupan entre 40 y 50 nichos para mantener la disponibilidad en los predios, remarcando que, si bien existe un alto porcentaje de deudores que regularizan su situación tras los avisos, se busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de ponerse al día con las obligaciones vigentes.

Agregó que en ambos cementerios se están trabajando en la apertura de nuevas fosas comunes.

Por otro lado mencionó que crece semana a semana. la demanda por el servicio público o privado de cremación.

"Muchos vienen con la intención de cremar a sus familiares fallecidos hace muchos años porque ya nadie se puede hacer cargo del cuidado y el pago de las tasas".