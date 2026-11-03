Jornada de reflexión y concientización en el Día Mundial de la Adopción

Detalló que el evento se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre, en el horario de 9:00 a 13:00, en las instalaciones de la Usina Cultural.

Durante la jornada se abordarán las distintas realidades y experiencias de los procesos adoptivos a través de la voz de familias adoptantes.

En el evento también se presentará el libro "Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo", escrito por Matías Peralta, un joven santafesino de 23 años adoptado.

Palomo destacó que en los últimos 12 años más de 300 familias han concretado procesos adoptivos en la provincia, aunque señaló que actualmente hay 46 niños a la espera de una familia y que es fundamental continuar visibilizando la temática para fomentar la inscripción de postulantes.

Finalmente habló de su experiencia personal trabajando con niños y jóvenes en situación de adoptabilidad. "Necesitamos más familias para estos chicos" expresó Palomo.