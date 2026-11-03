Conflicto por el transporte: El Gobierno garantizó que no habrá reducción de colectivos
SAETA rechazó la reducción de frecuencias anunciada por las empresas de colectivos para este martes 3 de noviembre.
Salta Hoy
03 / 11 / 2026
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El Gobierno provincial garantizó que los servicios del Área Metropolitana de Salta funcionarán con normalidad.
La compañía calificó de “ilegal” la medida y anticipó que prepara una respuesta formal para las prestatarias de los ocho corredores.
Las operadoras advirtieron que no cuentan con fondos para abastecer de gasoil a sus unidades.
tribuyeron la falta de recursos a atrasos de SAETA en los pagos de septiembre y octubre.
Aún no se precisó cómo responderá la empresa ni qué servicios podrían verse afectados si persiste el conflicto.