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Cartas Sin Marcar

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Conflicto por el transporte: El Gobierno garantizó que no habrá reducción de colectivos

SAETA rechazó la reducción de frecuencias anunciada por las empresas de colectivos para este martes 3 de noviembre.

Salta Hoy

03 / 11 / 2026

 

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El Gobierno provincial garantizó que los servicios del Área Metropolitana de Salta funcionarán con normalidad.

La compañía calificó de “ilegal” la medida y anticipó que prepara una respuesta formal para las prestatarias de los ocho corredores.

Las operadoras advirtieron que no cuentan con fondos para abastecer de gasoil a sus unidades. 

tribuyeron la falta de recursos a atrasos de SAETA en los pagos de septiembre y octubre.

Aún no se precisó cómo responderá la empresa ni qué servicios podrían verse afectados si persiste el conflicto.

 

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