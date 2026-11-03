Conflicto por el transporte: El Gobierno garantizó que no habrá reducción de colectivos

El Gobierno provincial garantizó que los servicios del Área Metropolitana de Salta funcionarán con normalidad.

La compañía calificó de “ilegal” la medida y anticipó que prepara una respuesta formal para las prestatarias de los ocho corredores.

Las operadoras advirtieron que no cuentan con fondos para abastecer de gasoil a sus unidades.

tribuyeron la falta de recursos a atrasos de SAETA en los pagos de septiembre y octubre.

Aún no se precisó cómo responderá la empresa ni qué servicios podrían verse afectados si persiste el conflicto.