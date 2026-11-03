Este viernes los trabajadores del Centro Cívico Municipal no atenderán al público

El decreto 0621/26 lleva la firma del intendente Emiliano Durand y confirma que se concede asueto a los trabajadores municipales el día viernes 6 de noviembre con motivo de celebrarse el día del empleado municipal.

Así mismo, ordena instruir a todos los responsables de las áreas que componen al Departamento Ejecutivo Municipal para que se implementen medidas necesarias para mantener la continuidad de los servicios esenciales, para ello se deberán mantener las guardias que se consideren necesarias.