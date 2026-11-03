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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Este viernes los trabajadores del Centro Cívico Municipal no atenderán al público

Es por motivo del Día del Empleado Municipal. El sector tiene asueto para celebrar su día.

Salta Hoy

03 / 11 / 2026

 

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El decreto 0621/26 lleva la firma del intendente Emiliano Durand y confirma que se concede asueto a los trabajadores municipales el día viernes 6 de noviembre con motivo de celebrarse el día del empleado municipal.

Así mismo, ordena instruir a todos los responsables de las áreas que componen al Departamento Ejecutivo Municipal para que se implementen medidas necesarias para mantener la continuidad de los servicios esenciales, para ello se deberán mantener las guardias que se consideren necesarias.

 

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