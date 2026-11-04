Tragedia en la RN 68: Bolsas de cemento caen de un camión y provocan la muerte de una mujer

El extraño accidente ocurrió este martes cerca de las 15:00 a la altura del kilómetro 137.

Al tomar la curva, el camión -que se dirigía hacia el sur- perdió parte de su carga debido al desplazamiento.

Por una trágica casualidad, una de las bolsas de cemento impactó directamente contra el parabrisas del vehículo que venía de frente en dirección a Salta capital.

La víctima fatal fue una mujer de 83 años, quien viajaba en el asiento trasero del automóvil.

Fue trasladada al Hospital de El Carril, pero los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de la atención.

Como consecuencia del impacto, otros tres ocupantes de la familia oriunda de Santiago del Estero sufrieron politraumatismos y fueron derivados al mismo nosocomio.

Se trata de un hombre de 87 años, y una pareja de jóvenes de 26 y 29 años, quienes sufrieron politraumatismos.

Las primeras evaluaciones médicas indicaron que las lesiones no revisten gravedad.

La mujer mayor de edad se convirtió en la primera víctima fatal por accidentes de tránsito en el mes de noviembre y la persona número 112 fallecida en siniestros viales en la provincia en lo que va del año.