Sáenz criticó el aumento de subsidios al transporte en el AMBA

"El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones", protestó en sus redes sociales ante la resolución publicada en el Boletín Oficial. Habló de "ciudadanos de primera y de segunda".

"Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio", protestó el mandatario en sus redes sociales, citando un artículo del Diario Ámbito.