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Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

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Sáenz criticó el aumento de subsidios al transporte en el AMBA

"El federalismo se muestra con hechos", afirmó en su cuenta de X.

Salta Hoy

04 / 11 / 2026

 

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"El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones", protestó en sus redes sociales ante la resolución publicada en el Boletín Oficial. Habló de "ciudadanos de primera y de segunda".

"Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio", protestó el mandatario en sus redes sociales, citando un artículo del Diario Ámbito.

 

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