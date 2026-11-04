Sáenz criticó el aumento de subsidios al transporte en el AMBA
"El federalismo se muestra con hechos", afirmó en su cuenta de X.
Salta Hoy
04 / 11 / 2026
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"El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones", protestó en sus redes sociales ante la resolución publicada en el Boletín Oficial. Habló de "ciudadanos de primera y de segunda".
"Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio", protestó el mandatario en sus redes sociales, citando un artículo del Diario Ámbito.