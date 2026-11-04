La prórroga ferroviaria mantiene en vilo las obras de los ramales de Salta

La decisión extiende un proceso clave que abarca 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias bajo un régimen de acceso abierto.

En Salta, la prórroga mantiene latente la expectativa sobre los corredores estratégicos C14 y C15.

A pesar de los anuncios oficiales de octubre sobre obras y financiamiento internacional, aún no se formalizó la adenda del ramal C14 ni los detalles para el C15.

Sectores productivos y mineros de la provincia continúan a la espera de precisiones documentales que garanticen la competitividad regional.