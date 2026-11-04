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Avanzan las obras en Vaqueros: Finalizan el asfalto en la rotonda

Finalizó la colocación de la carpeta asfáltica en la rotonda de acceso a Vaqueros y avanzan los detalles finales de señalización vial.

Salta Hoy

04 / 11 / 2026

 

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La Dirección Nacional de Vialidad informó que próximamente se habilitará el ingreso por Avenida San Martín para agilizar el tránsito. 

En paralelo, comenzaron los trabajos en el lecho del río para montar las columnas del segundo puente nuevo. 

Asimismo, se avanza en la construcción de las vigas y en la imprimación del tramo que circunvalará la ciudad. 

Las autoridades recordaron que el histórico puente metálico fue reubicado para uso peatonal y de bicisenda. 

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar los desvíos habilitados en la zona.

 

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