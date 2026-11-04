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Desafíos en la gestión educativa: "No se puede trabajar de forma individual"

María de los Desamparados Talens asumió al frente de la Secretaría de Gestión Educativa de la provincia y hoy por Radio Salta remarcó la necesidad de un trabajo articulado entre el Estado, las escuelas y las familias, y se refirió a la judicialización del caso conocido como "Escuela Fantasma".

Salta Hoy

04 / 11 / 2026

 

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Tras la salida de Alejandro William Becker, Talens  señaló que "todo es prioritario", especialmente porque los destinatarios directos son los estudiantes de todas las edades. En ese sentido, detalló que se encuentra manteniendo reuniones continuas con directores generales de todos los niveles, supervisores y directores de establecimientos escolares para coordinar acciones concretas.

Frente al impacto público de casos complejos como la denominada "escuela fantasma" y situaciones de supuesta falsificación de títulos docentes, la secretaria aclaró que estas problemáticas se encuentran "totalmente judicializadas".

En este punto, enfatizó su postura de respeto institucional: "Hasta que la justicia no resuelva toda la situación planteada de un lado y de otro, quisiera mantener algo de resguardo", y advirtió que avanzar de otra manera equivaldría a "prejuzgar".

Asimismo, confirmó que existe un diálogo pendiente con los gremios docentes, como ADP.

 

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