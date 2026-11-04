Confirmaron la apertura del nuevo mercado San Miguel para principios de 2027
El espacio mantendrá su esencia y recuperará el estacionamiento subterráneo.
Salta Hoy
04 / 11 / 2026
El intendente Emiliano Durand y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Chalabe, recorrieron las obras de reconstrucción del nuevo mercado San Miguel.
Las autoridades confirmaron que la primera etapa de apertura se concretará a principios de 2027 con la entrega de 150 puestos.
El edificio renovado mantendrá su esencia tradicional y su identidad, pero incorporará mejoras sustanciales en seguridad e higiene.
Entre las principales características se destaca la instalación de medidores individuales de servicios y la recuperación de la playa de estacionamiento subterránea.
En tanto, el espacio contará con tres patios gastronómicos, un sector comercial organizado por rubros y su fachada histórica recuperada.
Todos los trabajadores originales volverán a ocupar sus lugares en este proyecto concebido para las próximas décadas.