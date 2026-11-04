Mejoran la transitabilidad en la Ruta Nacional 34 Norte

Vialidad Nacional informó que se llevaron a cabo trabajos de bacheo y acondicionamiento de banquinas en la Ruta Nacional 34 Norte.

Las tareas de conservación se concentraron en la travesía urbana de Embarcación y en el tramo comprendido entre Tartagal y Aguaray.

Los frentes fueron atendidos por personal del Campamento de Pichanal utilizando recursos y maquinaria propia del organismo vial.

En las intervenciones se aplicó mezcla en frío para solucionar los inconvenientes en esta vía altamente transitada por vehículos de gran porte.

Con este despliegue se busca optimizar las condiciones de seguridad y la fluidez en la circulación de los usuarios.

Desde el área solicitan transitar con extrema precaución y respetar la cartelería preventiva mientras continúan los trabajos.