También respaldó la necesidad de alivios impositivos provinciales y nacionales para sostener la formalidad frente a la crisis económica.

Una vez más advirtió sobre la compleja situación financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la provincia, señalando que gran parte del sector se encuentra operando por debajo del punto de equilibrio.

El dirigente empresario remarcó que esta situación provocó un alto nivel de endeudamiento, obligando a muchos comercios a acogerse a planes de pago de hasta 12 cuotas con ARCA, plazo que recientemente se amplió a 18 cuotas.

Respecto a las medidas de alivio fiscal anunciadas a nivel nacional, Herrera valoró la posibilidad de realizar planes de pago para deudas hasta el 31 de octubre y la suspensión de embargos preventivos, aunque advirtió sobre las altas exigencias financieras iniciales: "Para entrar a esos planes de pago tenés que pagar el 5% de la deuda, que es una brutalidad", expresó. Asimismo, cuestionó que los impuestos provinciales y nacionales representan una carga desmedida en comparación con el acceso al crédito bancario.

Consultado sobre la propuesta de eliminar impuestos provinciales como el tributo a los sellos, Herrera consideró que sería una medida altamente beneficiosa para la economía local.

En este sentido, enfatizó que para combatir eficazmente la informalidad y el contrabando no se deben endurecer los controles punitivos, sino reducir la presión tributaria: "La única forma de combatir el contrabando es que haya competitividad, que el comercio formal pueda pagar impuestos y competir", argumentó.

Finalmente señaló que el contrabando es "imposible de controlar por las extensiones de la frontera; lo único que queda para poder competir es bajar los impuesto".