Una nueva campaña para frenar los accidentes de tránsito
112 personas nos dejaron por un accidente. El 56& de esa cantidad fueron motociclistas. Las actividades se desarrollan en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora el tercer domingo de noviembre.
Salta Hoy
04 / 11 / 2026
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La campaña fue presentada por Francisco Fleming, subsecretario de Seguridad Vial de Salta.
“Estamos recordando a todas las personas que perdieron la vida en un incidente vial y por este motivo queremos que toda la sociedad tome conciencia verdadera”, expresó.