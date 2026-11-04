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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una nueva campaña para frenar los accidentes de tránsito

112 personas nos dejaron por un accidente. El 56& de esa cantidad fueron motociclistas. Las actividades se desarrollan en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora el tercer domingo de noviembre.

Salta Hoy

04 / 11 / 2026

 

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La campaña fue presentada por Francisco Fleming, subsecretario de Seguridad Vial de Salta.

“Estamos recordando a todas las personas que perdieron la vida en un incidente vial y por este motivo queremos que toda la sociedad tome conciencia verdadera”, expresó.

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