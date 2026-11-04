Farfán apuesta a fortalecer la UCR y se distancia del Gobierno nacional

La legisladora destacó el respaldo de los dirigentes del interior y de los presidentes de circuitos, logrando marcar presencia en 13 departamentos provinciales, lo que cumple con el requisito reglamentario interno para sostener la lista provincial.

Consultada sobre la dinámica política y los movimientos de cara al año entrante, Farfán enfatizó que el radicalismo mantiene una postura de "puertas abiertas" y de diálogo constante con las organizaciones intermedias.

En otro tramo de la charla se distanció de los extremos ideológicos como de las políticas del actual gobierno nacional, al que cuestionó duramente por su impacto en las universidades públicas y los sectores más vulnerables.

En el plano económico y social, Farfán advirtió sobre la compleja situación que atraviesa la microeconomía familiar y comercial, señalando que las familias y los pequeños comercios sufren recortes en su consumo diario.

“Ni puede ser que las familias no puedan comprar carne o yogurt”, dijo.