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Acuerdo judicial: Se reactivan las cirugías programadas en los hospitales públicos

El entendimiento entre el Gobierno provincial y la Asociación de Anestesistas se alcanzó durante una audiencia judicial encabezada por el juez Nicolás Postigo Zafaranich.

Salta Hoy

04 / 11 / 2026

 

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La asociación se comprometió a restablecer de inmediato las prestaciones anestesiológicas y mantenerlas hasta el 30 de noviembre. 

Mientras tanto, las partes seguirán negociando para resolver el conflicto por los pagos y los honorarios profesionales. 

Entre el 16 y el 20 de noviembre se reunirá una mesa técnica, y el Gobierno presentará una propuesta formal. 

El acuerdo busca sostener la actividad quirúrgica y evitar nuevas interrupciones en la atención de los pacientes.

La vocera del Gobierno provincial, Paula Benavidez, aseguró que los anestesistas perciben un promedio salarial de 8,5 millones de pesos mensuales y ratificó la continuidad del diálogo a través de mesas de negociación previstas para los días 16 y 20.

Tras la medida judicial que declaró la actividad como un servicio esencial, la Justicia ordenó el retorno a los quirófanos mientras se discuten los reclamos del sector.

La funcionaria detalló que el 90% de los profesionales formados en el ámbito público migra posteriormente al sector privado.

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