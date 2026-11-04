Acuerdo judicial: Se reactivan las cirugías programadas en los hospitales públicos
El entendimiento entre el Gobierno provincial y la Asociación de Anestesistas se alcanzó durante una audiencia judicial encabezada por el juez Nicolás Postigo Zafaranich.
Salta Hoy
04 / 11 / 2026
La asociación se comprometió a restablecer de inmediato las prestaciones anestesiológicas y mantenerlas hasta el 30 de noviembre.
Mientras tanto, las partes seguirán negociando para resolver el conflicto por los pagos y los honorarios profesionales.
Entre el 16 y el 20 de noviembre se reunirá una mesa técnica, y el Gobierno presentará una propuesta formal.
El acuerdo busca sostener la actividad quirúrgica y evitar nuevas interrupciones en la atención de los pacientes.
La vocera del Gobierno provincial, Paula Benavidez, aseguró que los anestesistas perciben un promedio salarial de 8,5 millones de pesos mensuales y ratificó la continuidad del diálogo a través de mesas de negociación previstas para los días 16 y 20.
Tras la medida judicial que declaró la actividad como un servicio esencial, la Justicia ordenó el retorno a los quirófanos mientras se discuten los reclamos del sector.
La funcionaria detalló que el 90% de los profesionales formados en el ámbito público migra posteriormente al sector privado.