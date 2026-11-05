 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

Cartas Sin Marcar

Conducción: Lola Plaza

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Motociclista ebrio embistió a dos mujeres en La Isla, una de ellas fue hospitalizada

El sujeto tenía 3,19 gramos de alcohol en sangre. Un joven motociclista de unos 25 años provocó un violento accidente anoche a las 20:30 en el barrio Santa Rita I, en la zona de La Isla, tras embestir a dos mujeres que caminaban por la calle.

Salta Hoy

05 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Producto del impacto, una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos. 

Personal de Seguridad Vial de la Policía constató que el conductor circulaba con 3,19 gramos de alcohol en sangre, una graduación extremadamente elevada que le hizo perder el control de su vehículo de 150 cc.

Ante la gravedad de la infracción, la motocicleta quedó secuestrada bajo la intervención de la fiscalía y el sujeto enfrentará severas sanciones administrativas.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO