Motociclista ebrio embistió a dos mujeres en La Isla, una de ellas fue hospitalizada

[Imagen ilustrativa]

Producto del impacto, una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos.

Personal de Seguridad Vial de la Policía constató que el conductor circulaba con 3,19 gramos de alcohol en sangre, una graduación extremadamente elevada que le hizo perder el control de su vehículo de 150 cc.

Ante la gravedad de la infracción, la motocicleta quedó secuestrada bajo la intervención de la fiscalía y el sujeto enfrentará severas sanciones administrativas.