Motociclista ebrio embistió a dos mujeres en La Isla, una de ellas fue hospitalizada
El sujeto tenía 3,19 gramos de alcohol en sangre. Un joven motociclista de unos 25 años provocó un violento accidente anoche a las 20:30 en el barrio Santa Rita I, en la zona de La Isla, tras embestir a dos mujeres que caminaban por la calle.
Salta Hoy
05 / 11 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Producto del impacto, una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos.
Personal de Seguridad Vial de la Policía constató que el conductor circulaba con 3,19 gramos de alcohol en sangre, una graduación extremadamente elevada que le hizo perder el control de su vehículo de 150 cc.
Ante la gravedad de la infracción, la motocicleta quedó secuestrada bajo la intervención de la fiscalía y el sujeto enfrentará severas sanciones administrativas.