Condenan a una mujer que robó el arma a un policía en el boliche Pecas

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, consideró que la acusada registraba antecedentes penales.

Como parte del acuerdo, la condenada deberá pagar 1.200.000 pesos en tres cuotas para restituir el valor del arma, la cual no pudo ser recuperada.

Además otros 400.000 pesos de indemnización al efectivo policial damnificado.



