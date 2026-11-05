Condenan a una mujer que robó el arma a un policía en el boliche Pecas
La mujer fue condenada a ocho meses de prisión domiciliaria tras confesar que sustrajo el arma reglamentaria a un policía que cumplía servicio adicional en el local bailable el pasado 18 de julio.
Salta Hoy
05 / 11 / 2026
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La sentencia, dictada en un juicio abreviado, consideró que la acusada registraba antecedentes penales.
Como parte del acuerdo, la condenada deberá pagar 1.200.000 pesos en tres cuotas para restituir el valor del arma, la cual no pudo ser recuperada.
Además otros 400.000 pesos de indemnización al efectivo policial damnificado.