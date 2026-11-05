Inestabilidad y cambios del clima en la ciudad
La jornada comenzó en Salta con desconcierto entre los vecinos debido a las marcadas variaciones del tiempo.
Salta Hoy
05 / 11 / 2026
Tras una noche marcada por el viento y la lluvia, este jueves amaneció fresco y con el cielo totalmente cubierto.
Esto llevó a muchas personas a salir a la calle excesivamente abrigadas, luciendo camperas inflables y también de neoprene.
Sin embargo, con el transcurso de las horas, las condiciones mejoraron rápidamente, dando paso a una mañana templada y casi de verano que obligó a más de uno a sacarse el abrigo.
Para hoy se espera una máxima de 23 grados, aunque en horas del mediodía se alcanzó esa temperatura, con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente cubierto en la noche.