 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

Cartas Sin Marcar

Conducción: Lola Plaza

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Inestabilidad y cambios del clima en la ciudad

La jornada comenzó en Salta con desconcierto entre los vecinos debido a las marcadas variaciones del tiempo.

Salta Hoy

05 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Tras una noche marcada por el viento y la lluvia, este jueves amaneció fresco y con el cielo totalmente cubierto. 

Esto llevó a muchas personas a salir a la calle excesivamente abrigadas, luciendo camperas inflables y también de neoprene. 

Sin embargo, con el transcurso de las horas, las condiciones mejoraron rápidamente, dando paso a una mañana templada y casi de verano que obligó a más de uno a sacarse el abrigo. 

Para hoy se espera una máxima de 23 grados, aunque en horas del mediodía se alcanzó esa temperatura, con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente cubierto en la noche.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO