Inestabilidad y cambios del clima en la ciudad

Tras una noche marcada por el viento y la lluvia, este jueves amaneció fresco y con el cielo totalmente cubierto.

Esto llevó a muchas personas a salir a la calle excesivamente abrigadas, luciendo camperas inflables y también de neoprene.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, las condiciones mejoraron rápidamente, dando paso a una mañana templada y casi de verano que obligó a más de uno a sacarse el abrigo.

Para hoy se espera una máxima de 23 grados, aunque en horas del mediodía se alcanzó esa temperatura, con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente cubierto en la noche.