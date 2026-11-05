Investigan el repentino deceso de una mujer en una vivienda de Villa Cristina

La intervención comenzó cerca de las 23:00, cuando su suegra alertó a las autoridades que la joven se encontraba descompensada e inconsciente en la vivienda.

A pesar de los esfuerzos de reanimación del personal policial y del Samec, los médicos confirmaron que la víctima no tenía signos vitales.

Aunque el médico legal constató un cuadro de “paciente blanco” sin lesiones visibles, la justicia ordenó la realización de una autopsia.

A todo esto, por protocolo preventivo ante la muerte de una mujer, tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios.

Se esperan los resultados de las pericias para confirmar si se trató de una muerte por causas naturales.



