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Investigan el repentino deceso de una mujer en una vivienda de Villa Cristina

Un importante despliegue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales generó conmoción anoche en el pasaje Vicente Solá al 1600, tras el fallecimiento de una mujer de 35 años.

Salta Hoy

05 / 11 / 2026

 

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La intervención comenzó cerca de las 23:00, cuando su suegra alertó a las autoridades que la joven se encontraba descompensada e inconsciente en la vivienda. 

A pesar de los esfuerzos de reanimación del personal policial y del Samec, los médicos confirmaron que la víctima no tenía signos vitales. 

Aunque el médico legal constató un cuadro de “paciente blanco” sin lesiones visibles, la justicia ordenó  la realización de una autopsia. 

A todo esto, por protocolo preventivo ante la muerte de una mujer, tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios

Se esperan los resultados de las pericias para confirmar si se trató de una muerte por causas naturales. 

 


 

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