 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

Cartas Sin Marcar

Conducción: Lola Plaza

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

“Los presupuestos no tienen nada que ver con las necesidades de los vecinos”

Lo dijo por Radio Salta, Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes al ser consultado por Radio Salta sobre la previsiones presupuestarias previstas para 2027.

Salta Hoy

05 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“La verdad es que gracias al Gobierno provincial estamos haciendo las obras prioritarias, no las necesarias”, dijo.

Indicó que las que se están realizando en estos momentos son las referidas a obras de canalización y arreglo de techos, teniendo en cuenta la urgencia del fenómeno de El Niño.

Finalmente comentó que el Gobierno provincial está planificando un programa o plan  de ayuda financiera  para que los municipios puedan llevar adelante los festivales de verano.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO