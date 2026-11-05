“Los presupuestos no tienen nada que ver con las necesidades de los vecinos”

“La verdad es que gracias al Gobierno provincial estamos haciendo las obras prioritarias, no las necesarias”, dijo.

Indicó que las que se están realizando en estos momentos son las referidas a obras de canalización y arreglo de techos, teniendo en cuenta la urgencia del fenómeno de El Niño.

Finalmente comentó que el Gobierno provincial está planificando un programa o plan de ayuda financiera para que los municipios puedan llevar adelante los festivales de verano.