Renunció el presidente de Paraguay acorralado por el escándalo de Ueno Bank
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia tras la profunda crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, medida que congeló los depósitos de tres millones de personas.
Salta Hoy
05 / 11 / 2026
La dimisión se produjo en medio de multitudinarias protestas en Asunción que fueron reprimidas por la fuerza pública y un creciente clamor popular por la devolución de los ahorros.
A la presión social se sumó la oposición en el Congreso, que había impulsado un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente por presunto mal desempeño y conflicto de intereses.
La caótica situación ya se había cobrado la renuncia del titular del Banco Central y la detención de ocho directivos de la firma bancaria.
Peña, quien había asumido en agosto de 2023, abre un incierto escenario de sucesión institucional para completar el mandato constitucional hasta 2028.