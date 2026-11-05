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Homicidio en B° 6 de Septiembre: Imputaron a un policía y a otros tres por encubrimiento

La Justicia imputó a un efectivo policial como presunto autor de homicidio doblemente agravado tras la muerte de un hombre baleado en el barrio 6 de Septiembre.

Salta Hoy

05 / 11 / 2026

 

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Otros tres uniformados también fueron procesados como coautores de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos. 

El juez Pablo Zerdán dispuso seis meses de prisión preventiva para el principal acusado y 30 días de arresto domiciliario para los demás involucrados. 

Asimismo, se estableció un plazo de nueve meses para la investigación penal preparatoria y se autorizó la apertura de los teléfonos celulares de los cuatro policías.

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