Homicidio en B° 6 de Septiembre: Imputaron a un policía y a otros tres por encubrimiento

Otros tres uniformados también fueron procesados como coautores de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos.

El juez Pablo Zerdán dispuso seis meses de prisión preventiva para el principal acusado y 30 días de arresto domiciliario para los demás involucrados.

Asimismo, se estableció un plazo de nueve meses para la investigación penal preparatoria y se autorizó la apertura de los teléfonos celulares de los cuatro policías.