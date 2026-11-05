Autovías del NOA denunció amenazas durante el bloqueo de las obras en Cobos
Mariano Bradanini, vocero de Autovías del NOA, dialogó con Radio Salta sobre la protesta de trabajadores desocupados que frenó durante tres días el bacheo de la Ruta Nacional 9, a la altura de Cobos.
Salta Hoy
05 / 11 / 2026
El representante informó que la empresa realizó una denuncia y explicó que la contratación de personal se gestiona mediante la bolsa de trabajo de la UOCRA.
El conflicto se produce mientras continúan los reclamos por el cobro del peaje y el estado de la Ruta Nacional 9/34.
Bradanini sostuvo que el contrato autoriza a cobrar desde el inicio de la concesión y cuestionó a quienes se niegan a pagar como forma de protesta.
El vocero además habló sobre la medida de varios concejales y vecinos del sur de la provincia del no pago del Peaje por el mal estado histórico de la Ruta Nacional 9/34.
“Nosotros estamos a cargo hace 29 días y lamentablemente nos están reclamando por obras del pasado”, dijo Brandanini y explicó que “el TelePase debe ser abonado aunque esto resulte antipático”.