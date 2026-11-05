Autovías del NOA denunció amenazas durante el bloqueo de las obras en Cobos

El representante informó que la empresa realizó una denuncia y explicó que la contratación de personal se gestiona mediante la bolsa de trabajo de la UOCRA.

El conflicto se produce mientras continúan los reclamos por el cobro del peaje y el estado de la Ruta Nacional 9/34.

Bradanini sostuvo que el contrato autoriza a cobrar desde el inicio de la concesión y cuestionó a quienes se niegan a pagar como forma de protesta.

El vocero además habló sobre la medida de varios concejales y vecinos del sur de la provincia del no pago del Peaje por el mal estado histórico de la Ruta Nacional 9/34.

“Nosotros estamos a cargo hace 29 días y lamentablemente nos están reclamando por obras del pasado”, dijo Brandanini y explicó que “el TelePase debe ser abonado aunque esto resulte antipático”.