 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

Cartas Sin Marcar

Conducción: Lola Plaza

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

“Si no aparecemos en esta licitación, el Norte estará postergado 50 años más”

Por Radio Salta, Pedro Arias, presidente de Prograno analizó la prórroga ordenada en la licitación de obras del ferrocarril Belgrano Cargas.

Salta Hoy

05 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Esto, con el agravante de que no tenemos novedades de la adenda comprometida por el Gobierno nacional ante el gobernador Sáenz.

“El problema mayor es que no se puede cargar la mercadería porque no hay camiones ni trenes y si hay surge la posibilidad, los precios que se piden son exorbitantes”, manifestó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO