“Si no aparecemos en esta licitación, el Norte estará postergado 50 años más”
Por Radio Salta, Pedro Arias, presidente de Prograno analizó la prórroga ordenada en la licitación de obras del ferrocarril Belgrano Cargas.
Salta Hoy
05 / 11 / 2026
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“Esto, con el agravante de que no tenemos novedades de la adenda comprometida por el Gobierno nacional ante el gobernador Sáenz.
“El problema mayor es que no se puede cargar la mercadería porque no hay camiones ni trenes y si hay surge la posibilidad, los precios que se piden son exorbitantes”, manifestó.