El Señor del Milagro viaja a Córdoba para encontrarse con el Papa

El Cristo fue trasladado desarmado, en cajones separados y protegido para evitar daños durante el recorrido.

Cinco integrantes de la Hermandad del Milagro acompañan la imagen, mientras otros miembros parten este jueves en cinco vehículos.

La delegación prevé reunirse durante el trayecto y llegar a Córdoba alrededor de las 19:00.

Mañana viernes 6 de noviembre, la imagen estará en la Catedral para el encuentro del Papa con religiosos y sacerdotes, y León XIV rezará ante ella.

Después, los fieles podrán acompañarla en procesión hasta el convento de Santo Domingo, donde se encontrará con la Virgen del Rosario.