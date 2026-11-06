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La expansión de Nubicom en Paraguay quedó bajo la lupa por el caso Ueno Bank

La empresa desembarcó en tierras guaraníes para competir por licencias 5G mediante garantías y millonarias transferencias bancarias avaladas por el cuestionado grupo financiero.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

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Tras observaciones de los organismos de control y registrar apenas dos abonados a un año de la adjudicación, la firma vendió su filial paraguaya a empresarios hoy imputados en la causa. 

Por su parte, la empresa argentina emitió un comunicado confirmando la cesión total de su paquete accionario meses atrás bajo un acuerdo de confidencialidad. 

Asimismo, aclaró que no interviene en las decisiones de la firma compradora y que el uso actual de la marca caducará en diciembre de 2026. 

Los investigadores analizan detalladamente las transacciones societarias que entrelazan a la compañía salteña con la crisis política y bancaria que detonó la renuncia del expresidente Santiago Peña.

Nota completa en Diario El Tribuno

 

 

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