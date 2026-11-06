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Choque entre un camión recolector y una moto deja dos heridos

Ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5:30, a la altura del ingreso al barrio Los Álamos, cerca del puente del Río Ancho.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

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[Foto hospital de Cerrillos]

El siniestro vial se produjo cuando un camión recolector esperaba el semáforo en verde para girar. 

En ese momento, una motocicleta que circulaba en sentido contrario habría cruzado con el semáforo en rojo, impactando contra el lateral del camión.

Los dos ocupantes, un joven de 23 años y otro joven mayor de edad, fueron trasladados al hospital de Cerrillos con lesiones que no revisten gravedad. 

El hecho generó importantes demoras y desvíos en la zona durante las primeras horas de la mañana.

 

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