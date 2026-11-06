Paraguay en medio de la tormenta perfecta

La reciente crisis política y económica desencadenada en Paraguay tras la caída de una entidad bancaria -que afectó a cerca de tres millones de ahorristas y derivó en el rechazo de la renuncia del presidente para someterlo a juicio político- generó amplias repercusiones en la región, explicó.

Respecto a las implicaciones en Argentina, Pizetti indicó que, debido al tamaño relativo de la economía paraguaya, no se prevé un impacto económico directo de gran magnitud.

Asimismo, analizó el panorama y destacó los eventos recientes como los resultados electorales en Estados Unidos y Brasil, los cuales mantienen un escenario político convulso.

Pizetti enfatizó la importancia de no extrapolar datos históricos hacia el futuro de manera precipitada, dada la constante fluidez del comportamiento electoral.

"No siempre la historia se repite", indicó el especialista.

Finalmente, en el ámbito provincial, se refirió al escenario previo a las elecciones. "Yo creo que se adelantaron los tiempos electorales”, sostuvo.