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Tragedia en la zona del Delmi: Quinta muerte en el fútbol amateur de Salta

Falleció un jugador de 72 años tras recibir un pelotazo en el pecho.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El hecho conmovió al fútbol amateur tras confirmarse el fallecimiento de Juan Ángel, un veterano de 72 años que disputaba un partido en las canchas aledañas a la zona del Estadio Delmi. 

El trágico episodio ocurrió el sábado pasado a las 18:30, cuando el jugador recibió un fuerte pelotazo en el pecho, lo que provocó que minutos después se descompensara a un costado del campo de juego. 

Efectivos policiales y personal del SAMEC lograron reanimarlo en primera instancia y lo trasladaron en código rojo al Hospital San Bernardo. 

Sin embargo, en el nosocomio sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y los médicos confirmaron su deceso a pesar de las maniobras de RCP. 

Con este caso, informado en primicia por Radio Salta, ya suman cinco los deportistas fallecidos en torneos informales de la provincia.

El hecho reavivó la urgencia de avanzar en proyectos legislativos y establecer protocolos médicos obligatorios para estas categorías. 

 

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