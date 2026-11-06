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Teatro Inmersivo: “Los espectadores ingresarán a un velorio”

El próximo 8 de noviembre se presenta “La Casa de Bernarda Alba” un clásico mundial de Federico Garcia Lorca.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

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Por Radio Salta, así lo explicó la directora de la puesta, Rosy Toledo, quien remarcó los desafíos de hacer teatro en Salta: “Nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda de ningún organismo”, expresó.

También realizó un resumen de la obra: ”Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda  impone a sus hijas un luto de ocho años, convirtiendo así su casa en una prisión. La llegada de un pretendiente de una de las hijas, desata pasiones y celos entre las hermanas. La obra tiene un desenlace trágico”, indicó.

Finalmente mencionó al elenco que lleva adelante la obra que se presentará el domingo 8 de noviembre a las 19:00 en Alberdi 1107, Peña Casa Grande. Las reservas se realizan al 387-403011.

 

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