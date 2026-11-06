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Choque entre moto y automóvil: Muerte sobreviniente en Campo Santo

Un motociclista con 1,4 gramos de alcohol en sangre murió tras ser derivado por un accidente ocurrido a principios de esta semana.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

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[Foto hospital de General Güemes]

Un motociclista de 65 años falleció en las primeras horas de este jueves tras agonizar por las graves heridas sufridas en un violento choque contra un automóvil. 

El siniestro vial ocurrió el lunes pasado a las 12:15 en una esquina de Hipólito Yrigoyen y Maipú, de la localidad de Campo Santo. 

El conductor del rodado menor, que manejaba con 1,4 gramos de alcohol en sangre, fue trasladado inicialmente al hospital de General Güemes y luego derivado a un sanatorio privado de esta capital. 

Tras confirmarse su deceso en la víspera, se convirtió en la segunda víctima fatal de noviembre y eleva a 113 los fallecidos por siniestros viales en lo que va del año en la provincia. 

El conductor del auto, en tanto, dio resultado negativo en el test de alcoholemia.  

 

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