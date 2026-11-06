 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Reflejos de Identidad

Programa cultural y musical 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Solicitan prisión preventiva para un joven acusado del femicidio de su madre

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de un joven de 21 años imputado por el femicidio de su madre en Joaquín V. González.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda del barrio Facundo Quiroga. 

La mujer, de 39 años, sufrió graves lesiones y murió por un traumatismo encéfalo craneano grave. 

La fiscal penal María Celeste García Pisacic consideró que existen elementos para atribuirle provisionalmente el hecho al acusado. 

La investigación reúne testimonios, informes policiales y médicos, actuaciones de Criminalística y prendas y muestras biológicas pendientes de peritaje. 

La Fiscalía argumentó que la gravedad del delito y los riesgos procesales justifican la medida, mientras continúan las diligencias.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO