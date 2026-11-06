Solicitan prisión preventiva para un joven acusado del femicidio de su madre

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda del barrio Facundo Quiroga.

La mujer, de 39 años, sufrió graves lesiones y murió por un traumatismo encéfalo craneano grave.

La fiscal penal María Celeste García Pisacic consideró que existen elementos para atribuirle provisionalmente el hecho al acusado.

La investigación reúne testimonios, informes policiales y médicos, actuaciones de Criminalística y prendas y muestras biológicas pendientes de peritaje.

La Fiscalía argumentó que la gravedad del delito y los riesgos procesales justifican la medida, mientras continúan las diligencias.