América Latina espera al Papa León XIV
El docente, investigador jubilado y sacerdote Raúl Mendez -de visita en los estudios de Radio Salta- hizo una importante referencia de las precauciones de cuidado de salud del Sumo Pontífice en relación a su reciente operación de pulmón.
Salta Hoy
06 / 11 / 2026
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“El mayor cuidado tenía que ver con la presurización del avión y lo largo de los vuelos, pero creemos que todo estará bien”, indicó.
“En cada lugar elegido por el Papa refleja los dichos de Jesus en los evangelios: estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste: estuve desnudo y me vestiste”.