Apelarán la prisión domiciliaria del exjuez Reynoso

"Esto vulnera el principio de igualdad ante la ley", confirmó por Radio Salta, Carlos Amad, fiscal general del Tribunal Federal 2.

La medida fue dispuesta por la jueza Gabriela Catalano en razón de los problemas de salud crónicos que padece el exmagistrado -entre ellos diabetes- y la supuesta imposibilidad de recibir la atención adecuada en prisión.

Sin embargo, el fiscal general del Tribunal Federal, Carlos Amad, tildó la resolución de "arbitraria" al considerar que se basó en informes históricos y no en la evaluación médica actual del Servicio Penitenciario Federal, la cual indica que el penal cuenta con los medios necesarios para su tratamiento.

Por otro lado mencionó que el narcotráfico viene creciendo a diario y el gran movimiento de dinero corrompe a mucha gente.

“Prueba de eso son las condenas que tenemos a diario en estos tribunales”, indicó Amad.