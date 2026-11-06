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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Operativo especial: Refuerzan los controles viales por la visita del papa León XIV

Ante el pedido del Ministerio de Seguridad de la nación, los operativos preventivos se desplegarán en puntos estratégicos de rutas nacionales y provinciales como El Tala, Metán, El Durazno, Río de las Pavas y Saladillo.

Salta Hoy

06 / 11 / 2026

 

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El despliegue busca optimizar la seguridad y acompañar el intenso movimiento de viajeros en los principales corredores viales. 

Desde la fuerza policial se recordó la obligatoriedad de portar la documentación reglamentaria y el uso de elementos de seguridad. 

Asimismo, se solicita a los conductores circular con máxima precaución y respetar estrictamente las normas de tránsito vigentes. 

 

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