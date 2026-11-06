Operativo especial: Refuerzan los controles viales por la visita del papa León XIV

El despliegue busca optimizar la seguridad y acompañar el intenso movimiento de viajeros en los principales corredores viales.

Desde la fuerza policial se recordó la obligatoriedad de portar la documentación reglamentaria y el uso de elementos de seguridad.

Asimismo, se solicita a los conductores circular con máxima precaución y respetar estrictamente las normas de tránsito vigentes.