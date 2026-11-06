Operativo especial: Refuerzan los controles viales por la visita del papa León XIV
Ante el pedido del Ministerio de Seguridad de la nación, los operativos preventivos se desplegarán en puntos estratégicos de rutas nacionales y provinciales como El Tala, Metán, El Durazno, Río de las Pavas y Saladillo.
Salta Hoy
06 / 11 / 2026
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El despliegue busca optimizar la seguridad y acompañar el intenso movimiento de viajeros en los principales corredores viales.
Desde la fuerza policial se recordó la obligatoriedad de portar la documentación reglamentaria y el uso de elementos de seguridad.
Asimismo, se solicita a los conductores circular con máxima precaución y respetar estrictamente las normas de tránsito vigentes.