Crisis en Paraguay : ¿Qué es Ueno Bank?

1. ¿Qué es Ueno Bank?

Los orígenes de Ueno se remontan a 1976, con la fundación de Financiera El Comercio.

Tras 45 años de operaciones, la financiera fue adquirida por el Grupo Vázquez en abril de 2021, una operación que fue autorizada por el BCP en septiembre de ese año.

Dos años después obtuvo la autorización para convertirse en Ueno Bank, incorporándose así al sistema financiero paraguayo.

El naciente banco se consolidó en 2024 con la absorción de Visión Banco, una operación que incorporó a su cartera más de un millón de clientes, una extensa red de sucursales y una de las mayores bases de depósitos del sistema financiero paraguayo.

Ueno Bank aún es controlado mayoritariamente por el Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales e industriales más importantes de Paraguay, presidido por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales el martes después de que la Fiscalía ordenara su captura.

Entre los detenidos figuran además Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank; Julio Rey Fernández, vicepresidente; Mariana Torres Rubiani, directora titular; y los miembros del directorio Diego Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda de la entidad, y Miguel Ángel Almada Frutos, ejecutivo vinculado a Ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

2. ¿Cuáles son los vínculos de Ueno Bank con la política?

Muchos críticos han puesto el foco en los vínculos entre Ueno Bank y sectores del poder político, especialmente en la relación del presidente Santiago Peña con empresas vinculadas al grupo que controla la entidad bancaria.

Peña figuraba como accionista de Ueno Holding, integrado por compañías como Ueno Seguros, itti y el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.

A principios de 2025, Peña afirmó que había dejado de ser accionista del holding y negó cualquier vinculo con el banco.

"Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno", declaró a la prensa en abril de 2025.

Clientes de Ueno Blank se enfrentan a la policía durante una protesta en Asunción. Se ve a las autoridades empujando a un cliente con polo blanco. entral de Paraguay de intervenir la entidad.

Muchos también cuestionan el papel de Carlos Carvallo Spalding, quien ofreció su renuncia como presidente del Banco Central del Paraguay en medio de la controversia.

Antes de asumir ese cargo en agosto de 2023, Carvallo había sido presidente de la Financiera Ueno.

El economista Orkun Saka advierte de que este tipo de vínculos pueden minar gravemente la credibilidad de las instituciones de un país, incluso cuando no se demuestren irregularidades.

"La regulación depende de que la sociedad confíe en la imparcialidad de quien debe supervisar. Cuando el presidente del Banco Central dirigió anteriormente el banco que ahora le corresponde vigilar y el presidente del país fue socio empresarial de sus propietarios, esa confianza se rompe. En ese contexto, incluso si las decisiones fueron técnicamente correctas, será difícil que la gente crea que lo fueron".

Saka añade que la pérdida de confianza puede ser una de las consecuencias más costosas y duraderas de una crisis financiera como esta.

3. Rápida transformación

El proceso de transformación de Ueno en banco culminó en noviembre de 2023, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo Spalding, la aprobó.

Esta decisión llegó apenas tres meses después de que Carvallo asumiera el cargo y de la llegada de Santiago Peña a la presidencia.

La relación de confianza entre ambos quedó patente en varias ocasiones. Una de ellas fue durante el acto de toma de posesión de Carvallo, cuando el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, lo elogió públicamente y afirmó que "no solo es buena persona y buen profesional, es sobre todo un gran amigo".

"Ni yo ni el presidente Peña podemos pensar en mejores manos para encargarse del BCP de aquí en adelante y hacer todo lo que queremos y debemos hacer por todos los paraguayos en estos cinco años", añadió.

4. Transferencia de fondos públicos

Poco después de su entrada en el mercado bancario, Ueno Bank comenzó a captar depósitos de organismos públicos.

Para el momento de su intervención, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. Entre ellos figuraban recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos fondos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales

Desde la oposición se afirma que los vínculos merecen mayor escrutinio.

El senador opositor Rafael Filizzola ha tildado el caso como "la estafa desde el poder político más grande de la era democrática".

"Se trata de un banco creado desde el poder político, para usar dinero público en negocios particulares, vinculados al poder político, con el presidente de la República a la cabeza", le dijo a la radio 1020 AM.

Asimismo, aseguró que el monto en el caso podría ser "algo así como US$3.000 millones, según lo que sabemos".

Mientras tanto, los clientes de Ueno Bank siguen el caso con preocupación. Algunos han salido a las calles a protestar, mientras esperan saber cuándo y cuánto podrán recuperar de sus ahorros.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos US$38.000) por ahorrista.

Las autoridades afirmaron que el primer pago, de hasta 121,7 millones de guaraníes, ya comenzó a tramitarse, pero los que tienen depósitos superiores a esa cantidad siguen esperando saber cuándo y cómo podrán recuperar el resto de su dinero.

Saka advierte de que las consecuencias de esta crisis podrían extenderse mucho más allá de las próximas semanas.

"La verdadera prueba no está en lo que ocurra en los próximos días, sino en cómo se gestione la crisis en los próximos años", afirma.

"Si las medidas adoptadas sirven para proteger a los ahorristas y a los contribuyentes o si terminan beneficiando, una vez más, a quienes tienen conexiones con el poder".

Tomado de la BBC.com