Alerta amarilla por fuertes vientos: qué zonas de Salta serán afectadas y cuándo

Salta continúa bajo alerta amarilla por fuertes vientos durante este sábado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan ráfagas intensas del sector sur que podrían afectar a distintas localidades de la provincia.

En Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate, se prevén vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h e incluso superar ese valor de manera puntual.

Qué otras zonas estarán afectadas

La advertencia también comprende a los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y Rivadavia.

En tanto, para el departamento San Martín y las zonas de yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 45 km/h. En estas regiones, las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan caer.