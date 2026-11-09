Dos víctimas fatales en accidentes de tránsito en lo que va del fin de semana largo

Un joven de 22 años falleció este domingo tras colisionar la moto en la que se desplazaba con un auto sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura de El Naranjo, inmediaciones de la ciudad de Metán.

El test de alcoholemia realizado al conductor del automóvil arrojó resultado negativo, mientras que el conductor de la moto dio positivo con 0,66 gramos de alcohol en sangre.

Por otro lado, el viernes ocurrió un choque entre un automóvil y una camioneta, en la Ruta provincial 5, a la altura del km 66.

En el auto se desplazaban dos personas, y falleció una mujer de 48 años quien viajaba como acompañante, confirmó la comisario Noelia Estrada, desde la jefatura de Prensa de la Policía.

Con estos siniestros las estadísticas ascienden a 115 víctimas fatales en accidentes de tránsito en lo que va del año en la provincia, mientras son cuatro en noviembre.